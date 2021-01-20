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أخبار العالم

سيرا على الأقدام.. بايدن يصل إلى البيت الأبيض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:56 م
جو بايدن يصل إلى
جو بايدن يصل إلى البيت الأبيض
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شيماء مصطفى
دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن، البيت الأبيض، بعد مغادرة مقبرة أرلنجتون، التي زارها عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وفور اقتراب موكب الرئيس بايدن من البيت الأبيض، خرج هو وأسرته من السيارة الرئاسية، ومشى إلى البيت الأبيض برفقة السيدة الأولى جيل بايدن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن جو بايدن دخل البيت الأبيض، لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة، وكان في استقباله أفراد من الجيش وإحدى الفرق.

وقبل وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، حضر بعض أعضاء فريقه بالفعل إلى الجناح الغربي وبدأوا في تفريغ أمتعتهم.

وكان بايدن ونائبته كامالا هاريس زارا قبر الجندي المجهول لوضع أكاليل الزهور.

وانضم إلى بايدن ثلاثة رؤساء سابقين هم، باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون، في حفل وضع أكاليل الزهور في قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينجتون الوطنية.

كما حضر الحفل السيدات الأوائل السابقات ميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون.

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