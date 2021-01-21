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بين الناس

أهالي العكريشة بالبحيرة يستغيثون من ارتفاع بالوعات صرف مياه الأمطار في طريق المحور

الخميس 21/يناير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادة حالة من الغضب بين أهالي قرية العكريشة التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار محافظة البحيرة ، بسبب سوء عملية الرصف و ارتفاع  بالوعات صرف مياه الأمطار في طريق المحور مما تسبب فى تحولها إلى برك وصعوبة فى السير بالسيارات أو سيرًا على الأقدام.

ويقول المواطن سامى السيد شريف، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : يتم الان عملية رصف طريق المحور بالعكريشة مركز كفر الدوار ولم يتم الانتهاء من عملية الرصف وأثناء نزول المطر تبين أن عملية الرصف غير سليمة .

وأضاف: أولا طبقة الاسفلت خشنة جدا و بلاعات صرف الأمطار من جانبيها الاثنين عالى من قبلها وبعدها وذلك يعوق دخول مياه الأمطار في البلاعات وقام بعض الاهالى بالتحدث مع مندوب المقاول لمعرفة الخطأ قام بالرد بطريقة غير لائقة والطريق تتراكم علية كمية كبيرة من مياة الأمطار التى تعيق حركة المارة، مناشدا المسئولين بوزير التنمية المحلية ومحافظة البحيرة سرعة التدخل وحل هذه المشكلة والتأكد من كونها جاهزه لاستيعاب شفط المياه و اتخاذ كافة إجراءات حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر. 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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