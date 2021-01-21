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أخبار العالم

مجلس الشيوخ يصوت على انتخاب تشاك شومر زعيما للأغلبية الديمقراطية

الخميس 21/يناير/2021 - 12:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على انتخاب تشاك تشومر زعيمًا للأغلبية الديمقراطية، وذلك خلال جلسة ترأستها نائبة الرئيس كامالا هاريس. 

وأصبح |الديمقراطيون رسميًا أغلبية في مجلس الشيوخ بعد أداء 3 أعضاء جدد اليمين الدستوري.

ومساء أمس، أدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين".

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