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أخبار البلد

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار عرس قانا الجليل

الخميس 21/يناير/2021 - 08:01 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بتذكار الأعجوبة التي صنعها السيد المسيح في قانا الجليل  وهي الأعجوبة الأولى التي صنعها السيد المسيح بعد العماد، حيث تقام القداسات بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر بمناسبة الاحتفال المعروف بـ"عُرس قانا الجليل".

وكان السيد المسيح قد دعي والقديسة مريم العذراء إلى العُرس وكذلك بعض تلاميذه، ولما فرغت الخمر قالت السيدة العذراء ليس لهم خمر، فقال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة،  لم تأت ساعتي بعد ، ثم قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه . 


وكانت ستة أجران موضوعة هناك، وقال لهم يسوع أملوا الأجران ماء، فملئوها إلى فوق، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ ، فقدموا الخمر الذي تحول بأمره الإلهي فصار خمرا جيدا، كما شهد رئيس المتكأ إذ قال للعريس : " كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتي سكروا فحينئذ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. 


وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الغطاس المجيد من كنيسة المقر البابوي بالإسكندرية مساء الاثنين الماضى، دون حضور شعبي بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 

شارك في الصلاة عدد محدود من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، مع تطبيق كافة إجراءات الوقاية والتباعد بين كافة المشاركين في الصلاة. 

ودخل قداسة البابا تواضروس إلى الكنيسة وسط ألحان الشمامسة الخاصة بهذه المناسبة، فيما سبق صلاة القداس، إقامة صلاة "اللقان" والتى تتم على المياه في ثلاث مناسبات خلال العام وهى "عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل".  

وتم نقل صلاة القداس عبر القنوات الفضائية المسيحية "مي سات وسي تي في  وأغابي وقناة coc  الالكترونية والصفحة الرسمية للمتخدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

ونشر القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مجموعة من الأقوال الخاصة والمرتبطة بعيد الغطاس المجيد من تعاليم قداسة البابا تواضروس الثاني، مجموعة من التعاليم الخاصة بالبابا تواضروس ومرتبطة بعيد الغطاس وذلك عبر الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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