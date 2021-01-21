ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بتلك الطريقة.. بوسي شلبي تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها

الخميس 21/يناير/2021 - 03:24 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الإعلامية، بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر بوسي شلبي في الصورة برفقة النجمة نبيلة عبيد من احتفالهما بمناسبة عيد ميلاد نبيلة عبيد.

وحرصت بوسي علي تقديم التهنئة لنبيلة عبيد في يوم مولدها, حيث قد علقت علي الصورة قائلة: "كل سنه وانت طيبه وفي سعاده وصحه".


وكانت قد أحييت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى الراحلة ماجدة عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت بوسي شلبي صورة لها برفقة  الراحلة ماجدة وعلقت علي الصورة قائلة : الذكري السنويه اليوم الله يرحمها الفاتحه #ماجدة.

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستصيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية. 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بحلول العام الميلادي الجديد 2021.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد أحدث ظهور للفنانة هدى رمزي.. صور

نيللي كريم ترقص مع النجوم في عيد ميلادها.. فيديو

بوسي شلبي تهنئ متابعيها بالعام الجديد

"جارتي حبيبتي ونور الحاضر الغائب".. بوسي شلبي تحتفل بالعام الجديد بصحبة زوجة نور الشريف

بوسي شلبي: اليوم ذكرى ميلاد الغالية نادية لطفي افتكروها بدعوة حلوة

شاهد | بوسي شلبي تحيي الذكرى الثانوية للراحلة ماجدة

ترشيحاتنا

كامالا هاريس تغادر البيت الأبيض بعد دقائق من وصولها

الجيش الليبي يهدد بإسقاط أي طائرة أجنبية

أول قرار لـ بايدن بعد أدائه اليمين رئيسًا للولايات المتحدة

الحكومة تعد دليلا لـ عودة البناء.. 10 شروط للحصول على التراخيص الجديدة

محمود ناجي.. حكما لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري

عودة المحذوفين.. طريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من دبي إلى أمريكا.. خاتم خطوبة ابنة ترامب يخطف الأنظار وسعره خيالي.. تفاصيل وصور

رحلة لا تنسى.. «كنغر» يتجول في أنحاء طائرة ركاب.. وأفراد الطاقم يوثقون اللحظة

وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟