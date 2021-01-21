بتلك الطريقة.. بوسي شلبي تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها

نشرت الإعلامية، بوسي شلبي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وتظهر بوسي شلبي في الصورة برفقة النجمة نبيلة عبيد من احتفالهما بمناسبة عيد ميلاد نبيلة عبيد.





وحرصت بوسي علي تقديم التهنئة لنبيلة عبيد في يوم مولدها, حيث قد علقت علي الصورة قائلة: "كل سنه وانت طيبه وفي سعاده وصحه".









وكانت قد أحييت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى الراحلة ماجدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ونشرت بوسي شلبي صورة لها برفقة الراحلة ماجدة وعلقت علي الصورة قائلة : الذكري السنويه اليوم الله يرحمها الفاتحه #ماجدة.





وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستصيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية.





وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بحلول العام الميلادي الجديد 2021.



