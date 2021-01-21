سوق الصحاب.. عمر كمال يحث متابعيه على مشاهدة أحدث أعماله عبر يوتيوب

نشر الفنان عمر كمال ، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر فى البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "سوق الصحاب" برفقة مطربي المهرجانات حمو بيكا وأحمد موزة.





وكتب معلقا: "مهرجان( سوق الصحاب) نزل على اليوتيوب كلو يخش يسمع بقى".





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يذكر أن المطرب عمر كمال كشف مع الإعلامي أحمد موسى، كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة وعمل في محطة بنزين وعامل نظافة وديليفري وأمن.





وأضاف: "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل كي أنفق على بيتي وأسرتي".





وتابع عمر كمال: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج".



