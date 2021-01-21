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فن

برسالة مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تتذكر والدها

الخميس 21/يناير/2021 - 05:42 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر في الصورة والدها الفنان الراحل محمود ياسين، وكتبت له رسالة مؤثرة كالآتى: "حبيبي كم افتقدك كثيرا ولكن ابتسامتك لاتفارقني ابدا في اليقظة وفي الاحلام وهي التي تططب علي قلبي لاني اراك سعيدا مبتسما".

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وتابعت قائلة: "في جنات الخلد يا حبيبي سعيدا فرحا بما أتاك الله من فضله بأذن الله بكرمه وفضله رحمك الله رحمه واسعه واسكنك فسيح جناته يارب العالمين".

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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