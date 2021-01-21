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رياضة

لجنة الانضباط بالجبلاية تناقش اليوم أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس

الخميس 21/يناير/2021 - 09:02 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
تعقد اليوم الخميس لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد شكلت لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار حسين حلمى لإجراء التحقيقات فى أزمة انسحاب منتخب شباب الفراعنة من دورة تونس المؤهلة لأمم افريقيا في موريتانيا.

ومن المقرر قيام لجنة الانضباط بالاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات والتقارير الخاصة بالجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الشباب إضافة إلى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت فى وقت سابق إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.
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