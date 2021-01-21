لجنة الانضباط بالجبلاية تناقش اليوم أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس

تعقد اليوم الخميس لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس.





كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد شكلت لجنة تقصى الحقائق برئاسة المستشار حسين حلمى لإجراء التحقيقات فى أزمة انسحاب منتخب شباب الفراعنة من دورة تونس المؤهلة لأمم افريقيا في موريتانيا.





ومن المقرر قيام لجنة الانضباط بالاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات والتقارير الخاصة بالجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الشباب إضافة إلى الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة.



