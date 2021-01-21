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أخبار البلد

البنك الأفريقي يخصص 2 مليار دولار لتوفير لقاحات كورونا لدول القارة

الخميس 21/يناير/2021 - 09:41 ص
مواطن أفريقي يتلقى
مواطن أفريقي يتلقى جرعة لقاح كورونا
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محمد وديع
أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفركسيم بنك) عن تخصيص ملياري دولار لتوفير لقاحات "كوفيد-19" لدول القارة، ضمن منصة الحجز المسبق التي أطلقها الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع البنك والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض.


وبحسب بيان للبنك، سيوفر البنك ضمانات مسبقة لصانعي اللقاحات لبيعها لدول الاتحاد الأفريقي الـ 55، ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، سيريل رامافوزا، عن التوصل لاتفاق مع صانعي اللقاحات، فايزر وجونسون أند جونسون وأسترازينيكا، على توريد 270 مليون جرعة.


ويهدد نقص اللقاحات في البلدان الأقل دخلا فعالية اللقاحات الموجودة بالفعل، مع استمرار انتشار الفيروس وإمكانية تحوره في تلك البلدان دون القدرة على منحه لسكانها.


وانتقد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عدم عدالة توزيع اللقاحات في وقت سابق هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المباشرة العديدة التي تعقدها الدول الغنية لشراء اللقاحات تقوض آلية كوفاكس للشراء المجمّع للقاحات والتي تستهدف الدول الأقل دخلا.


وأظهرت دراسة جديدة فعالية لقاح فايزر وبيونتك ضد السلالة الجديدة لـ "كوفيد-19"، وذلك باختباره على 10 تحورات في البروتين الخاص بالفيروس، بدلا من الاختبار على تحور وحيد في دراسة سابقة.


وقال باحثو بيونتك إن الدراسات أثبتت أن "السلالة البريطانية لن تنجو من الحماية التي يوفرها اللقاح"، وإنه من الممكن تطوير اللقاح مستقبلا إذا اقتضت الحاجة.
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