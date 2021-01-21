من حقه يطلب فلوس.. شوبير ينتقد محمد صلاح بسبب عدم ظهوره في الإعلام المصري

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، النجم المصري محمد صلاح ، بسبب عدم ظهوره في وسائل الإعلام المصرية.









وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "ليا عتاب كبير على محمد صلاح بسبب عدم ظهوره في وسائل الإعلام المصرية، رغم إننا بنتلكك عشان نعمل أي أخبار عليه، والجماهير المصرية بتدعمه في أي تصويت".













وأضاف: "ليس لدي مشكلة في أن يطلب محمد صلاح أموالا مقابل الظهور في وسيلة إعلام مصرية، هذا حقه ولا أرى مشكلة في هذه الأمر، لكن أتمنى أن يعيد صلاح النظر في مسألة عدم ظهوره في وسائل الإعلام المصرية".









في سياق آخر، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أمس الأربعاء، عن التشكيل المثالي لعام 2020 في القارة بحسب اختيار الجمهور.









وغاب محمد صلاح عن التشكيل المثالي، رغم قيادته فريقه ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، فيما تواجد من ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، والإسباني تياجو ألكانتارا في ذلك التشكيل.









وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: مانويل نوير





خط الدفاع: يوسوا كيميتش - فيرجيل فان دايك - سيرجيو راموس - ألفونسو دايفز





خط الوسط: تياجو ألكانتارا - كيفن دي بروين - ليونيل ميسي



