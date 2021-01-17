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فن

بعد رغبة محمد صلاح في تجسيد قصة حياته.. ما هي أحدث أعمال رامي مالك الفنية؟

الأحد 17/يناير/2021 - 02:42 م
محمد صلاح ورامي مالك
محمد صلاح ورامي مالك
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شروق ابراهيم
بات النجم العالمي ذو الأصول المصرية رامي مالك واحدا من أهم النجوم على الساحة الفنية العالمية، وهو ما دفع مواطنه لاعب الكرة الشهير محمد صلاح لاختياره من أجل تقديم قصة حياته في عمل فني.


وسبق والتقى رامي مالك بـ محمد صلاح في حفل مجلة "تايم" الأمريكية، حيث كانا ضمن قائمة 100 شخصية مؤثرة حول العالم.


وينتظر رامي مالك عرض فيلمه الجديد No Time to die بعدما تأجل طرح الفيلم لثاني مرة من أبريل 2020 إلى نوفمبر ثم تـأجل إلى أبريل 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


ويشارك بالفيلم المنتظر بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.


ويدور الفيلم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.
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