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أخبار البلد

إيقاف مدير عام نقابة الصحفيين لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة الموظفة سهام عطا الله

الخميس 21/يناير/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عضو مجلس الشيوخ، إيقاف مدير عام النقابة سعيد حسني، لحين انتهاء التحقيقات فى واقعة الموظفة سهام عطا الله، مؤكدا أنه حال ثبوت الواقعة سيتقدم لها بالاعتذار بنفسه. 

وقال شبانة في تصريحات صحفية اليوم: "قمت على مدار عامين بالتجديد للعديد من الموظفين بعد بلوغهم سن المعاش لعطائهم المستمر وخبراتهم العريضة، ولكن لا يوجد موظف بالنقابة على رأسه ريشة، والانضباط والعمل هما المعياران، والمخطئ يتم عقابه فورا". 

وتابع: "كل المديرين تقريبا بالنقابة تعرضوا لعقوبات إدارية وخصومات مالية بما فيهم المدير العام بعد إدانتهم إداريا فى تحقيقات مختلفة، لافتا إلى أن الموظف إن لم يفهم أنه فى خدمة الصحفى فليس له مكان بنقابة الصحفيين.

يذكر أنه حدثت مشادة وتطاول يوم الثلاثاء الماضي، حيث يستمر التحقيق في الواقعة منذ يوم أمس.
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