ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اتحاد النحالين العرب: العسل المصرى من أجود الأنواع بالعالم.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال رئيس اتحاد النحالين العرب، الدكتور فتحى البحيرى، إن  مصر تنتج 30 ألف طن عسل أبيض سنويًا، من خلال 2 مليون خلية نحل، ويتم التصدير للدول الأوروبية وبعض الدول الافريقية، مشيرًا إلى أن محافظات مصر كلها بها خلايا نحل، ولكن طنطا هى قبلة النحالة العربية.

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" ، ان  أكبر كثافة للنحالين فى الغربية والمنصورة، موضحًا أن العسل المصرى يتميز بكثافته وتواجده طوال العام، بالإضافة إلى جودته وفائدته.

وتابع أنه تم تدشين مهرجان العسل المصري حيث يتم تقديم أفضل عسل في العالم وهو العسل المصري بأسعار المميزة، منوهًا أن استهلاك المصريين للعسل المصري قليل جدًا ويجب زيادته خاصة في الظروف التي نمر بها.

وأكد ان تربية نحل العسل من أهم المشروعات الزراعية الاقتصادية ذات العائد المالى، مضيفًا أن العسل المصرى من اجود الأنواع فى العالم.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري