إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بقليوب

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بخارية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة كفر أبو جمعة التابعة لمركز ومدينة قليوب تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة كفر أبو جمعة بدائرة مركز شرطة قليوب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.





وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وعدد من المشاة على جانب الطريق أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم على الفور إبلاغ إسعاف القليوبية وتم نقلهم جميعا لمستشفى قليوب التخصصى، لتقديم العلاج اللازم لهم وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية أخرى تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية من ضبط 6 عاطلين من بينهم ربة منزل وبحوزتهم كيلو ونصف هيروين وشادو واستروكس في حملة أمنية مكبرة على تجار المخدرات بدائرة القسم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





وكانت المعلومات السرية قد وردت لمدير أمن القليوبية تفيد بقيام مجموعة من العاطلين بشبرا الخيمة ببيع المخدرات علنًا في الطريق العام فكلف اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم وتشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتم جمع التحريات.





تمكن المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من القبض على المتهمين وهم "م.ا.ا" 32 سنة عاطل و"م.ص.خ"، 28 سنة، ربة منزل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 300 جرام ومبلغ مالي 4215 جنيها و4 هواتف محمول وسلاح أبيض مطواة.





كما تم ضبط "و.م.ا"، 32 سنة عاطل، و"م.خ.ع"، 27 سنة عاطل وبحوزتهما كمية من مخدرالشادو ومبلغ مالي 380 جنيها و2 هاتف محمول، فضلا عن ضبط اثنين آخرين وبحوزتهم 350 جرام استروكس و400 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، وبمواجهتهم اعترافوا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم.