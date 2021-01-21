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حوادث

يقترب من 2 طن.. إحباط محاولة بيع تمثال أثري ضخم بالإسماعيلية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:44 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
ضبطت وحدة مباحث أبو صوير برئاسة الرائد أحمد جمال تمثال أثري بمنطقة زراعية.

تلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية بوجود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع تمثال ضخم يشتبه في أثريته.

وبتكثيف التحريات حول المتهم تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية في الشرقية منذ فترة طويلة ونقله الي الإسماعيلية ودفنه في منطقة الزراعية.

ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير قيام المتهم بالتواصل مع احد الاشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

وبحسب المصادر فإن التمثال تم استخراجه واخفائه في الشرقية لسنوات ثم تم نقله إلي مدينة الإسماعيلية بعد فشل عمليات بيعه واخفائه لفترة طويلة أيضًا قبل إعادة عرضه للبيع مرة أخرى.

ونجحت حملة مكبرة بإشراف العقيد محمد فيصل رئيس فرع غرب ومشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبد الرحمن مسلم وأحمد طلبة وأحمد رضا من القبض علي المتهم.

وبتضييق الخناق عليه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بمحاولته بيع التمثال واصطحب ضباط البحث الجنائى لمكان إخفائه.

واكتشف الضباط أن التمثال ضخم يصل وزنه الي طن و700 كيلو، فيما تحفظت الشرطة عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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