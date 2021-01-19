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ثقافة

السياحة تهدي الاتصالات مركبة أثرية لعرضها في متحف البريد المصري بالعتبة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:35 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
 أهدت وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركبة أثرية لنقل المواد البريدية موديل عام 1870 والتي كانت ضمن مقتنيات متحف المركبات الملكية لتنضم إلى مقتنيات متحف البريد المصري على سبيل الإعارة.

وبمناسبة قرب افتتاح متحف البريد المصري بعد تطوير وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لهذا الإهداء لمتحف البريد المصري والذي يضم العديد من الكنوز والمقتنيات النادرة التي تبرز تطور دور البريد وخدماته، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات وتقديمها بمظهر حضاري يعكس عراقة مؤسسة البريد المصرى ويمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وكان قد تم الاتفاق على هذا الإهداء أثناء الزيارة التفقدية التي قام بها الوزيران، الشهر الماضي، للمتحف.  

جدير بالذكر أن سيارة نقل المواد البريدية الأثرية، شاسية رقم 182/2، كانت من ضمن العربات التي يتم استخدامها فى استقبال البريد من محطات القطار ونقلها للمدن الصغيرة. وقد كانت مثل هذه العربات متواجدة في انجلترا فى عام ١٨٨٠، حيث كانت مخصصة لنقل الأمتعة والبريد الخاص بالملك في القرن العشرين. وهي على شكل صندوق كبير مصنوع من الخشب، مغلق له باب خلفي وضلفتين وكرسي أمامي مرتفع للسائق مصنوع من الخشب.
السياحة تهدي الاتصالات مركبة أثرية لعرضها في متحف البريد المصري بالعتبة
السياحة تهدي الاتصالات مركبة أثرية لعرضها في متحف البريد المصري بالعتبة
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