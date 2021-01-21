مهرجان إخواتي.. شاهد| لاعبو اليابان يحتفلون بالتأهل في مونديال اليد على الطريقة المصرية

احتفل لاعبو المنتخب الياباني المشارك في بطولة العالم لكرة اليد رجال، والمقامة حاليا في مصر، بتأهلهم للدور الرئيسي في البطولة، على الطريقة المصرية، حيث تغنوا بالأغنية الشعبية "إخواتي" في إشارة واضحة لطلب دعم الجماهير المصرية، خاصة أنها المرة الأولى التي يجتاز فيها المنتخب الياباني الدور التمهيدي.









وقالت صفحة السفارة اليابانية بالقاهرة إن: "المنتخب الياباني نجح في اجتياز الدور التمهيدي في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي تقام حاليًا في مصر، وهي المرة الأولى التي يجتاز فيها المنتخب الياباني تصفيات هذه البطولة خلال 12 بطولة سابقة، وستلعب اليابان ضد الأرجنتين اليوم الخميس". نرجو من جميع المصريين دعم المنتخب الياباني معنا! و نأمل أن يبذل الفريقان المصري والياباني قصارى جهدهما في الدور الرئيسي ويتأهلا سويًا إلى الربع النهائي".







