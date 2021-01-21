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أخبار البلد

مهرجان إخواتي.. شاهد| لاعبو اليابان يحتفلون بالتأهل في مونديال اليد على الطريقة المصرية

الخميس 21/يناير/2021 - 11:51 ص
لقاء سابق لمنتخب
لقاء سابق لمنتخب اليابان بالبطولة
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محمد وديع
احتفل لاعبو المنتخب الياباني المشارك في بطولة العالم لكرة اليد رجال، والمقامة حاليا في مصر، بتأهلهم للدور الرئيسي في البطولة، على الطريقة المصرية، حيث تغنوا بالأغنية الشعبية "إخواتي" في إشارة واضحة لطلب دعم الجماهير المصرية، خاصة أنها المرة الأولى التي يجتاز فيها المنتخب الياباني الدور التمهيدي.


وقالت صفحة السفارة اليابانية بالقاهرة إن: "المنتخب الياباني نجح في اجتياز الدور التمهيدي في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي تقام حاليًا في مصر، وهي المرة الأولى التي يجتاز فيها المنتخب الياباني تصفيات هذه البطولة خلال 12 بطولة سابقة، وستلعب اليابان ضد الأرجنتين اليوم الخميس". نرجو من جميع المصريين دعم المنتخب الياباني معنا! ونأمل أن يبذل الفريقان المصري والياباني قصارى جهدهما في الدور الرئيسي ويتأهلا سويًا إلى الربع النهائي".


ونجح المنتخب اليابانى فى خطف تذكرة التأهل للدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد رجال، وذلك بعد فوزه على نظيره الأنجولى 29/30 فى إطار منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة من الدور الأول.
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