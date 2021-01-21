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محافظات

محافظ القليوبية: متابعة دورية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة في شبين القناطر

الخميس 21/يناير/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمبادرة القومية "حياة كريمة"، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير وتنمية (1500) قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية لتحقيق تنمية مستدامة.

جاء ذلك بحضور نائبي المحافظ والقيادات التنفيذية ومديري المديريات وكل الجهات المعنية.


وأكد الهجان على أهمية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "كونها تستهدف في المقام الأول بناء المواطن المصري وتقديم كافة الخدمات له بشكل حضاري وفقًا لخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية 2030، فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية بشتى القطاعات الخدمية.

وتتضمن الاجتماع مناقشة المشروعات المقترحة في مختلف القطاعات الخدمية والمشروعات المختلفة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية بقرى شبين القناطر للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطن بالقرى والمساعدة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم. 

وشدد المحافظ على ضرورة بذل كافة الجهود والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية ، مشيرًا إلى أنها مبادرة قومية وفرصة ذهبية ولا بد من استثمارها لرفع شأن المحافظة والنهوض بها. 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية للوقوف على مراحل وخطوات إعداد خطط شاملة لتطوير قرى مركز شبين القناطر ومناقشة آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات لضمان سرعة تنفيذ المبادرة.

من ناحية اخرى قام محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

وتابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد إضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

كما تابع المحافظ أعمال تحوير مسار خطوط التليفونات مشددا على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.

وتفقد الهجان المقلب الوسيط بمدينة الخصوص، وذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة الخصوص ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور مشددا على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالي، وزيادة عدد السيارات مع صيانة العربات المعطلة لنقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور، ومتابعة العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لتحقيق انتظام العمل.

وأضاف المحافظ أنه لا بد أن تنعكس تلك المحطات الوسيطة على مستوى النظافة بالشوارع، حيث تعمل تلك المحطات على تجميع القمامة من الشوارع أولا بأول، مشددا على ضرورة إزالة التراكمات من نقاط التجميع على مدار 24 ساعة.
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