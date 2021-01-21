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ديني

مبروك عطية عن زواج التجربة: جربوا الناس قبل ما تناسبوهم مش تتجوزوا بنتهم وتقولوا نجرب

الخميس 21/يناير/2021 - 12:09 م
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي
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إيمان طلعت
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن زواج المتعة هو الزواج المحدد بمدة، وقد كان موجودًا قبل الإسلام، فلما علم رسول الله  صلى الله عليه وسلم بذلك قال: "أبطله الإسلام".
 

وأضاف "عطية"، خلال لقائه عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أنه بعدما جاء الإسلام لم يعد هناك زواج لمدة أسبوع أو أسبوعين، مُشيرًا الى أنه ينبغي ألا يناقشه المسلمون إلا فى كلية الشرعية وأصول الدين إلا كموضوع علم فقط.


وتابع قائلًا: "جربوا الناس قبل ما تناسبوهم مش تتجوزوا بنتهم وتقولوا نجرب".


وأشار إلى أنه لا يجوز شرعًا تحديد مدة للزواج ثم يتم الطلاق، لأن الأصل فى الزواج الأبدية، أى حتى يفرق الموت بين الرجل وزوجته، حيث قال الإمام الشافعي: "إذا كتب الكتاب وفى نيته أن يطلقها بعد سنة فيكون الزواج صحيحا، فربما يأتي بعد الزواج ويسره منها ما يبقيها للأبد فيغير نيته، قائلًا: "فالدين الإسلامي جاء للتعمير وليس للتخريب".  
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