مبروك عطية عن زواج التجربة: جربوا الناس قبل ما تناسبوهم مش تتجوزوا بنتهم وتقولوا نجرب

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن زواج المتعة هو الزواج المحدد بمدة، وقد كان موجودًا قبل الإسلام، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: "أبطله الإسلام".





وأضاف "عطية"، خلال لقائه عبر برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أنه بعدما جاء الإسلام لم يعد هناك زواج لمدة أسبوع أو أسبوعين، مُشيرًا الى أنه ينبغي ألا يناقشه المسلمون إلا فى كلية الشرعية وأصول الدين إلا كموضوع علم فقط.









وتابع قائلًا: "جربوا الناس قبل ما تناسبوهم مش تتجوزوا بنتهم وتقولوا نجرب".









