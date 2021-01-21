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أخبار العالم

الرئيس اللبناني مهنئا بايدن: نتطلع للعمل معكم فى إطار التفاهم والاحترام

الخميس 21/يناير/2021 - 12:30 م
رئيس لبنان
رئيس لبنان
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أمينة الدسوقي
أرسل الرئيس اللبناني ميشال عون برقية تهنئة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تسلمه مسؤولياته الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية ومتمنيا له النجاح والتوفيق خصوصا في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم على مختلف الأصعدة.

وجاء في البرقية وفقا لما نشره ليبانون ديبايت "اني أتطلع الى العمل مع فخامتكم في اطار من التفاهم والاحترام المتبادلين، مع التمسك بقيم الحقيقة والنزاهة والعدالة والحرية والديمقراطية الأساسية التي نتشارك فيها مع الشعب الأميركي الصديق، والتي اشرتم الى كثير منها في خطابكم الرئاسي بعد ادائكم القسم".

وكان قد أدى جو بايدن اليمين الدستورية خلال حفل تنصيبه بمبنى الكابيتول، ليصبح رسميًا الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وتوجّه الرئيس الأميركي جو بايدن في أعقاب ذلك إلى مقبرة أرلينغتون العسكرية قرب واشنطن، حيث وقف عند ضريح الجندي المجهول، يرافقه ثلاثة من أسلافه.

وكان الديمقراطيان بيل كلينتون وباراك أوباما، والجمهوري جورج بوش الابن إلى جانبه في هذه المحطة الأخيرة قبل توجهه إلى البيت الأبيض.

وكانت كامالا هاريس قد أدت اليمين من قبله كأول أميركية تتولى منصب نائبة للرئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.
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