ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مجلس كلية الطب يوجه الشكر لقيادات الأزهر لسد العجز في الأطباء

الخميس 21/يناير/2021 - 12:29 م
عميد كلية الطب بجامعة
عميد كلية الطب بجامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
وجه مجلس كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة خلال اجتماعه الشكرَ لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لجهوده في تعيين أطباء جدد؛ لسد احتياجات الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية بالكلية  وقطاع المستشفيات. 
     
كما تقدم المجلس برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات؛ بالشكر للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ على جهودهم المخلصة في المتابعة الدائمة والمستمرة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتى الحصول على الموافقة النهائية أول أمس. 
   
كما قام المجلس بتوجيه التهنئة إلى الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ لاختياره عضوًا بلجنة متابعة أداء المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، مشيدًا بالقرار الذي يعكس الثقة الكبيرة في أساتذة الطب بجامعة الأزهر، وناقش مجلس الكلية الاستعداد لاستكمال امتحانات طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب، والذي سوف يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 23 من يناير الجاري.
    
وشدد مجلس الكلية على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكلية قامت بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع القاعات الدراسية؛ استعدادًا لاستكمال امتحانات طلاب الفرقة السادسة.
    
جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة من أوائل الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وحاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي التابعة لوزارة الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون بين كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة وصحة بالبحر الأحمر

مستشفيات جامعة الأزهر تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

شدد على الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا

صيدلة بنين الأزهر بالقاهرة تنظم دورة تدريبية حول توصيف المقررات

انتظام امتحانات الدراسات العليا في كليات الطب بجامعة الأزهر

وكيل طب الأزهر عضوًا بلجنة متابعة المستشفيات الجامعية بالتعليم العالي

ترشيحاتنا

لن أتحمل أحد مرة أخرى.. تفاصيل جلسة موسيماني العاصفة مع لاعبي الأهلي

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها

8 كلمات تحفظك حتى تعود إلى منزلك

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

بعد نكستي السوبر والكأس.. زيدان يعلق على مستقبله مع ريال مدريد

قرارات نهائية بشأن نظام امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور