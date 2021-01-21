ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

براتب 5 آلاف جنيه شهريا.. محافظة المنيا تعلن عن وظائف جديدة

الخميس 21/يناير/2021 - 01:35 م
محافظة المنيا
محافظة المنيا
Advertisements
ايمن رياض
يعلن ديوان عام محافظة المنيا عن حاجته إلى التعاقد مع 4 من المهندسين والمتخصصين في مجال GIS  للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، بوظيفة مطور نظم ومعلومات جغرافية وفقا للشروط الاتية:

ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسبات او بكالوريوس حاسبات ومعلومات،
وايجاد استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ARC GIS  وبرمجتها وإيجاد البرمجة بلغات python - C# - Java وإيجاد برمجة قواعد البيانات بلغة SQL، ويفضل برمجة تطبيقات المحمول Android وإيجاد برمجة تطبيقات الـ Web. 

اقرأ المزيد ..

يفضل من يكون مشروع تخرجه في تطوير وبرمجة النظم الجغرافية الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد الية اعتباره.

والا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

الاجر الشهري الكامل يصل الي خمسة الاف جنيه شهريا وفقا للخبرات المتقدم.

المستندات المطلوبة:صورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة المؤهل الدراسي وصورة موقف التجنيد للذكور، والخدمة العامة للإناث وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها.

 على ان يتم تقديم الطلبات بمقر الإدارة العامة بإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة المنيا، اعتبارًا من الاحد الموافق 24/1/2021 حتى 31/1/2021


وفي سياق متصل تعلن الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالمنيا حاجتها الي التخصصات الاتية سواء ندبا من الجهات الحكومية او التعاقد لغير العاملين بالجهاز الحكومي للعمل بمحطة دواجن بالمنطقة الصناعية كالاتي: 2 اطباء خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن ثلاث سنوات وحاصل على شهادة رقابة الجودة مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، 4 مهندسين زراعيين خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن خمس سنوات وحاصل على شهادة رقابة الجودة مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، 2 فني صيانة كهرباء وميكانيكا خبرة لا تقل عن خمس سنوات، 30 عامل للعنابر خبرة في مجال تسمين الدواجن ويفضل أن يكون من بينهم من يجيد قيادة جرار زراعي وحاصل على رخصة قيادة، 2 حارس لا يقل السن عن ثلاثين عامًا ولا يزيد عن أربعين عاما.

براتب 5 آلاف جنيه شهريا.. محافظة المنيا تعلن عن وظائف جديدة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعلن عن حاجتها لـ 3 أئمة حاصلين على الدكتوراه لإيفادهم للخارج

وزارة العدل تعلن عن 12 وظيفة في الشهر العقاري.. اِعرف الشروط

فرص عمل.. طلب وظائف شاغرة بالإسماعيلية .. تفاصيل

وظائف شاغرة في محافظة الجيزة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

في 3 تخصصات.. الجيزة تعلن عن وظائف لخريجي كليات الهندسة

الهيئة العامة لتنمية الصعيد تعلن عن فرص عمل في المنيا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده.. هل أسلم نجيب الريحاني بسبب الشيخ رفعت؟

مصر تدين الهجومين الإرهابيين ببغداد: نقف إلى جانب العراق حكومة وشعبا

10 مميزات بتطبيق تيليجرام تجعلك تستغني عن واتساب إلى الأبد.. اعرفها

نتيجة مروعة.. هوس التجميل يشوه شفاه فتاة عشرينية.. شاهد كيف تحول شكلها؟

بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس بكأس العالم لليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور