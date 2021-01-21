براتب 5 آلاف جنيه شهريا.. محافظة المنيا تعلن عن وظائف جديدة

يعلن ديوان عام محافظة المنيا عن حاجته إلى التعاقد مع 4 من المهندسين والمتخصصين في مجال GIS للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، بوظيفة مطور نظم ومعلومات جغرافية وفقا للشروط الاتية:





ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسبات او بكالوريوس حاسبات ومعلومات،

وايجاد استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ARC GIS وبرمجتها وإيجاد البرمجة بلغات python - C# - Java وإيجاد برمجة قواعد البيانات بلغة SQL، ويفضل برمجة تطبيقات المحمول Android وإيجاد برمجة تطبيقات الـ Web.





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يفضل من يكون مشروع تخرجه في تطوير وبرمجة النظم الجغرافية الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد الية اعتباره.





والا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.





الاجر الشهري الكامل يصل الي خمسة الاف جنيه شهريا وفقا للخبرات المتقدم.





المستندات المطلوبة:صورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة المؤهل الدراسي وصورة موقف التجنيد للذكور، والخدمة العامة للإناث وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها.





على ان يتم تقديم الطلبات بمقر الإدارة العامة بإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة المنيا، اعتبارًا من الاحد الموافق 24/1/2021 حتى 31/1/2021









وفي سياق متصل تعلن الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالمنيا حاجتها الي التخصصات الاتية سواء ندبا من الجهات الحكومية او التعاقد لغير العاملين بالجهاز الحكومي للعمل بمحطة دواجن بالمنطقة الصناعية كالاتي: 2 اطباء خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن ثلاث سنوات وحاصل على شهادة رقابة الجودة مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، 4 مهندسين زراعيين خبرة في مجال تسمين الدواجن لا تقل عن خمس سنوات وحاصل على شهادة رقابة الجودة مع إمكانية انتدابهم من الجهات الحكومية، 2 فني صيانة كهرباء وميكانيكا خبرة لا تقل عن خمس سنوات، 30 عامل للعنابر خبرة في مجال تسمين الدواجن ويفضل أن يكون من بينهم من يجيد قيادة جرار زراعي وحاصل على رخصة قيادة، 2 حارس لا يقل السن عن ثلاثين عامًا ولا يزيد عن أربعين عاما.



