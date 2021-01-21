أبو العينين وكيل مجلس النواب: قانون الرياضة يجب أن يكون محفزا للاستثمار في القطاع.. ولابد أن يكون لدينا عدد أكبر من المحترفين مثل محمد صلاح

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة:

مصر دولة شابة ويمكننا بناء استراتيجية رياضية للاستثمار الرياضي

السياسات الاستثمارية الجديدة يجب أن تسير بجانب التشريع

أبناؤنا فى القرى والصعيد ثروة قومية ونريد استثمارها

أبو العينين: لماذا لا يكون لدينا عدد أكبر من المحترفين مثل محمد صلاح





وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، سؤالا لوزير الشباب والرياضة حول القصور فى مراكز الشباب ، فى القرى بالدلتا والصعيد ، ونقص وتهالك المعدات والصالات الرياضية ، ونقص المدربين ، لافتا إلى أن أبناءنا فى القري والصعيد ثروة قومية ونريد استثمارها ووضعنا على خريطة الاستثمار الرياضي العالمي.





وأضاف وكيل مجلس النواب فى كلمته أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالى، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أنه لا يمكن أن نظل نلقى على الدوله بالاتهامات بالقصور فى الإمكانيات ويجب طرح حلول لتخفيف الأعباء عن الدولة ووضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي ، حيث إن دولة مثل البرازيل تصدر 1200 لاعب وعندنا 4 أو 6 لاعبين فقط ، لماذا لا يكون لدينا عدد أكبر خاصة أنهم يمثلون مصر بالخارج مثل محمد صلاح وغيره .



