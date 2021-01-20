أحمد موسى يستعرض تعقيب النائب محمد أبو العينين على بيان وزيرة التعاون الدولي في جلسة البرلمان.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تعقيب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ، على بيان وزيرة التعاون الدولي بجلسة اليوم.





وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في كلمته، وزارة التعاون الدولي، بإعادة تقييم الاتفاقيات والمنح التي تقوم بها، لافتًا إلى أن هناك اتفاقيات حققت نتائج جيدة، وأخرى لم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي نرجو إعادة التقييم للاتفاقيات التي تقوم بها الوزارة.





جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، لعرض خطة عمل الوزارة طبقا لبرنامج الحكومة.





ووجه وكيل مجلس النواب الشكر إلى وزارة الاستثمار، على دورها الكبير على المستوى الدولي والمحلي، داعيًا الوزارة إلى الاهتمام بالعمل في أفريقيا، حيث إن هناك تريليون دولار استثمارات خلال الفترة القادمة في أفريقيا، والعالم كله يضع عينيه على أفريقيا.





وأكد وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهودا ضخما خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي وكان يتحدث في المحافل الدولية عن المشروعات القومية التي تتبناها مصر.



