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تعليم

الأكاديمية المهنية تقرر إضافة خانة جديدة في صحيفة أحوال المعلمين الإلكترونية

الخميس 21/يناير/2021 - 01:57 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين إضافة خانة جديدة في صحيفة أحوال المعلم الإلكترونية لتسجيل التاريخ الاعتباري للترقية .

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على جميع مديري مديريات التربية والتعليم، بالتوجيه للمختصين بضرورة الإبقاء على تسجيل رقم قرار المحافظ وتاريخه ، وإضافة تسجيل التاريخ الاعتباري للترقية بصحف الأحوال على قاعدة بيانات المعلمين.


كما أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين على أنه اعتبارا من 1 يناير 2018 للمعلمين الذن منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام  2017/2018 بالقرار الوزاري 358 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2018 وجميع القرارات الوزارية الملحقة به، واعتبارا من 1 يناير 2019 للسادة المعلمين الذين منحوا شهادة الصاحية اللازمة للترقي للعام  2018/2019 بالقرار الوزاري 44 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2020 وجميع القرارات الوزارية الملحقة به .

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه اعتبارا من 1 يناير 2020 للسادة المعلمين الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2019/2020 بالقرار الوزاري رقم 247 الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2020 وجميع القرارات الوزارية التي سوف تلحق عليه.


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم فتح باب تسجيل واسيتفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين و الاخصائيين المساعدين المتعاقدين المعلمين المساعدين المتعاقدين ، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة فى تاريخ 17/1/2021 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين فى 31/5/2021


وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات كاملة عن كل ما تريد معرفته الاوراق المطلوبة لاستيفاء ملف المعلمين /الإخصائيين المساعدين المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية 

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لابد من تقديم : صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين ، ونسخة طبقة الاصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود ، و شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية أو اخلاء الطرف الدال عليها ، و إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة (هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين فى مسابقة الـ 30 الف معلم طبقا لما هو متضمن فى عقودهم ويعفى ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من هذا الشرط) .

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كما تضم الاوراق المطلوبة أيضا حسبما ذكرت وزارة التربية والتعليم :  شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبى للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows و المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لـ ( الدورة التدريبية AITCالتي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات -  شهادة IC3 pluc -  شهادة MICIT والتي تصدرها شركةMKCL -  الدبلوم الدولى في مهارات تقنية المعلومات. - Cambridge IT Skills 6 ) ، و تقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة و الموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الاكاديمية ، و خطاب ترشح من مدير المدرسة ، و صورة طبق الاصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها ، وشهادة الدبلوم العام فى التربية لغير خريجي كلية التربية ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية او ليسانس الاداب قسمى علم النفس و الاجتماع اذا كان متقدمًا لشغل وظيفة اخصائى  .

و شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تقديم مفردات المرتب موضحًا بها بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد ، وصورة بطاقة الرقم القومي  وكلمة السر .
الأكاديمية المهنية تقرر إضافة خانة جديدة في صحيفة أحوال المعلمين الإلكترونية
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