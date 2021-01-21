ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية: محطة جديدة لإنتاج البيض على 14 قيراطا بتكلفة 76 مليون جنيه

الخميس 21/يناير/2021 - 02:55 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث تابع وصول المعدات الخاصة بعنبرين للتربية وعنبرين للإنتاج.


كما تابع وضع الطبقة الخرسانية في ٣ عنابر أخرى وتركيب الحوائط العازلة بعنبرين آخرين، وأشاد المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب الهياكل المعدنية بجميع العنابر والبالغ عددها ٨ عنابر "٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض"، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط.

وأوضح محافظ الغربية أن هذا المشروع سيكون له الأثر الواضح في زيادة إنتاج بيض المائدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كل المشروعات بشكل يومي من خلال الجولات المستمرة للتأكد من تنفيذ المخطط الزمني والالتزام بكل المعايير المتفق عليها مع الشركات.

يذكر أن المشروع مقام على مساحة ١٤ قيراطا ومسند لشركة حلوان للآلات والمعدات، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة ٧٦ مليون جنيه.

وخلال الجولة قرر المحافظ إقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية دفرة وإحالته للتحقيق بسبب وجود حريق في المخلفات داخل نطاق الوحدة المحلية بقرية دفرة وتراكم القمامة على جانبي الطريق، كما تابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والعقيد إبراهيم كامل مدير عمليات المرور.
محافظ الغربية: محطة جديدة لإنتاج البيض على 14 قيراطا بتكلفة 76 مليون جنيه
محافظ الغربية: محطة جديدة لإنتاج البيض على 14 قيراطا بتكلفة 76 مليون جنيه
محافظ الغربية: محطة جديدة لإنتاج البيض على 14 قيراطا بتكلفة 76 مليون جنيه
محافظ الغربية: محطة جديدة لإنتاج البيض على 14 قيراطا بتكلفة 76 مليون جنيه
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة

محافظ الغربية: مستمرون في متابعة كافة المشروعات بشكل يومي

محافظ الغربية: متابعة دورية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة

محافظ الغربية: نقل 1619 طن مخلفات واستمرار الرصف وتغطية الترع الرئيسية

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير في طنطا ويطالب شركة المياه بسرعة إنهاء أعمالها

محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي

ترشيحاتنا

رمى التورتة في وشها.. تصرف صادم من العريس يوم الزفاف لسبب غريب.. شاهد

بعد تعرضها للتنمر.. إطلالة نور عمرو دياب تلفت الانتباه عبر إنستجرام

اللجنة القانونية بنادي الجزيرة تنتهي من التحقيق في فضيحة الحلوى الجنسية

عبر فيلم وثائقي.. الأهلي يكشف سر «القاضية ممكن» غدا

بمشاركة الأهلي.. قرار جديد من الفيفا بشأن تذاكر مونديال الأندية في قطر

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب في لقاء الأهلي وبيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل

رام تطرح الوحش هينيسي TRX اسرع بيك اب في العالم.. صور

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو