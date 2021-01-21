محافظ الغربية: محطة جديدة لإنتاج البيض على 14 قيراطا بتكلفة 76 مليون جنيه

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث تابع وصول المعدات الخاصة بعنبرين للتربية وعنبرين للإنتاج.









كما تابع وضع الطبقة الخرسانية في ٣ عنابر أخرى وتركيب الحوائط العازلة بعنبرين آخرين، وأشاد المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب الهياكل المعدنية بجميع العنابر والبالغ عددها ٨ عنابر "٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض"، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط.





وأوضح محافظ الغربية أن هذا المشروع سيكون له الأثر الواضح في زيادة إنتاج بيض المائدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كل المشروعات بشكل يومي من خلال الجولات المستمرة للتأكد من تنفيذ المخطط الزمني والالتزام بكل المعايير المتفق عليها مع الشركات.





يذكر أن المشروع مقام على مساحة ١٤ قيراطا ومسند لشركة حلوان للآلات والمعدات، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة ٧٦ مليون جنيه.





وخلال الجولة قرر المحافظ إقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية دفرة وإحالته للتحقيق بسبب وجود حريق في المخلفات داخل نطاق الوحدة المحلية بقرية دفرة وتراكم القمامة على جانبي الطريق، كما تابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



