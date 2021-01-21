بمشاركة 45 فريقًا طبيًا.. تنفيذ المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ان مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات ال16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي ، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.





وأشار المحافظ، إلي ان هناك تكليفات من القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





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من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريق طبي، منهم ١٨ فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت.





وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكدًا على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على إعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





وفي سياق متصل اعلن ديوان عام محافظة المنيا عن حاجته إلى التعاقد مع 4 من المهندسين والمتخصصين في مجال GIS للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، بوظيفة مطور نظم ومعلومات جغرافية وفقا للشروط الاتية:





ان يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة قسم حاسبات او بكالوريوس حاسبات ومعلومات،

وايجاد استخدام برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ARC GIS وبرمجتها وإيجاد البرمجة بلغات python - C# - Java وإيجاد برمجة قواعد البيانات بلغة SQL، ويفضل برمجة تطبيقات المحمول Android وإيجاد برمجة تطبيقات الـ Web.





يفضل من يكون مشروع تخرجه في تطوير وبرمجة النظم الجغرافية الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد الية اعتباره

والا يكون قد سبق فصلة من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة





الاجر الشهري الكامل يصل الي خمسة الاف جنيه شهريا وفقا للخبرات المتقدم.





المستندات المطلوبة:صورة بطاقة الرقم القومي سارية وصورة المؤهل الدراسي وصورة موقف التجنيد للذكور، والخدمة العامة للإناث وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها.





على ان يتم تقديم الطلبات بمقر الإدارة العامة بإدارة الموارد البشرية بديوان عام محافظة المنيا، اعتبارًا من الاحد الموافق 24/1/2021 حتى 31/1/2021



