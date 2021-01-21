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تعليم

هزة أرضية بقوة 5 ريختر بالمحافظات الساحلية

الخميس 21/يناير/2021 - 05:29 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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احمد الشاهد
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إنه تم تسجيل هزة أرضية بجزيرة "كريت" من قبل محطة رصد الزلازل بالمعهد.

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وأضاف القاضي لـ صدى البلد أن الهزة بعمق 50 كم وعلى مسافة 430 كم من دمياط وبقوة 5 ريختر شعر بها عدد من سكان المحافظات الساحيلة التي تقع على البحر المتوسط كالإسكندرية ومطروح . 


وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أعلن عن اقتران القمر بكوكب المريخ ، أمس الأربعاء، حيث تم رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل.


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جدير بالذكر، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم باستقبال جميع الأسئلة والاستفسارات ، من قبل هواة الفلك والإجابة عليها وكذلك تعريفهم بهذه الظواهر الفلكية .
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