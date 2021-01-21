بـ خطأ من علي لطفي .. المقاولون العرب يضيف الهدف الثاني أمام الأهلي

سجل الهدف اللاهب سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 42 من زم المباراة بعد خطأ فادح من علي لطفي حارس الاهلي ليضع سيف الكرة ويعل الهدف الثاني لذئاب الجبل .

وأهدر علي معلول فرصة التقدم للأهلي بعدما لعب محمد هاني كرة عرضية لم يسيطر عليها فاروقا نور الدين في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وذهبت إلى التونسي الذي صوبها لكنها ارتطمت في رأي حسن شاهين خرجت لضربة ركنية.





وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي لمسة اليد في الدقيقة الخامسة، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.



