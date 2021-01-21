خالد الجندي: الفراعنة أجمل نسب في القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة أجمل نسب فى القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله عز وجل والانتساب إلى الإسلام.. أحسن وأعلى وأعظم فئة مسلمة ومؤمنة وردت فى القرآن كانوا الفراعنة.





وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على فضائية " دى ام سي" أن الفراعنة هم أعلى أهل الأرض إيمانًا بعد الأنبياء فى القرآن الكريم، وتلى قوله تعالى:"وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ".









وأكد "الجندى" أن القرآن الكريم قال "رجل مؤمن من آل فرعون يبقى فيه منه كتير"، مضيفا: "أعظم امرأة بعد السيدة مريم كانت من الفراعنة"، وتلا قوله تعالى:" وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ".









قال الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله حرم الطيبات من العطر والعلاقات الزوجية والصيد ولبس المخيط، أثناء أداء مناسك الحج، وهذا لضبط النفس والاتزان والتهذيب والتريبة.









وتابع الجندى: "علينا أن نتفق على أمر أن ما حرمه الله لا نوضح ولا نقول فيه سببا، فمثلا البعض يقول أنا بشرب خمر بس لا أسكر وربنا حرمه عشان بتذهب العقل وأنا عقلى بيكون حاضر نقول له هذا أمر إلهى لابد من تنفيذه دون خلق أسباب أو تلاشى الأسباب".



