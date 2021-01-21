أحمد مجدي: الدولة المصرية تسير في طريق حل الأزمة الليبية.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أن هناك نجاحا جديدا يضاف للدولة المصرية ويبين أن الدولة تتحرك بثقة وبقوة فى ملفات كثيرة وبدون ضجيج وبدون صياح، مؤكدا انها تسير في حل الأزمة الليبية.





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن هناك لجنة دستورية ليبية مجتمعة هذا الاسبوع بالغردقة. مشيرا إلى انه تم الاتفاق على استفتاء الدستور بناء على تشريعات مجلس النواب.





وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع : أشاد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية بمواقف الأطراف الليبية خلال اجتماع المسار الدستوري في مدينة الغردقة ورغبتهم في إنهاء الأزمة التي تعاني منها البلاد.





وأكد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستوري على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية واستغلال هذه الفرصة التاريخية للتوافق على قاعدة دستورية ليبية موحدة تتيح إجراء الانتخابات الوطنية الليبية في 24 ديسمبر المقبل لإنهاء الأزمة الليبية.





فيما أثنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز بالجهود المصرية لحلحلة الأزمة الليبية وحرص القيادة المصرية على استقرار ليبيا، مؤكدة ضرورة اتفاق وفدي البرلمان ومجلس الدولة المجتمعين في الغردقة على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظرًا لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.