خاص| رئيس البرلمان العربي يكشف سر اختيار دولة جيبوتي فى أولى زياراته الخارجية

في مستهل أولى زيارات البرلمان العربي للخارج فى مرحلته الجديدة برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، أكد رئيس البرلمان العربي، أن اختيار دولة جيبوتي كـ وجهة أولى للجولات الخارجية للبرلمان العربي وهي أول دولة عربية يزورها العسومي بعد انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، جاء من منطلق الحرص على دعمها وحشد الدعم العربي اللازم لمساندتها في كافة المجالات وعلى كافة المستويات.









وأشار "العسومي"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، خلال لقاء صحفي معه، عن تفاصيل الزيارة التي ومن المقرر خلالها أن يُلقي رئيس البرلمان العربي كلمة أمام مجلس النواب بجمهورية جيبوتي، كما تتضمن الزيارة لقاءات مع رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وزراء التربية الوطنية والتعليم العالي والميزانية، مشيرًا إلى أن هناك أيضا لقاءات ستجرى مع السادة السفراء العرب بجمهورية جيبوتي، وسيقوم أيضًا بزيارة إلى مخيمات اللاجئين للاطلاع على أحوالهم وتأكيد دعم البرلمان العربي لهم ومساندتهم.









وأشار "رئيس البرلمان العربي"، إلى أن الوفد المرافق له، يضم اللجنة المعنية اللجنة المعنية بوضع "آلية إطلاق وثيقة تطوير التعليم التي أعدها البرلمان العربي"، برئاسة النائب ناعمة عبد الله الشرهان عضو البرلمان العربي، وذلك للاضطلاع على واقع التعليم في جمهورية جيبوتي ولقاء المسئولين المعنيين للوقوف على مشكلات التعليم، والعمل على حشد الدعم العربي اللازم للمساهمة في حل هذه المشكلات.