يتحكم في الوزارة.. نائب: رئيس شركة قابضة لم يتغير 15 عاما في شركة الغزل

قال النائب ضياء الدين داود: من حقنا أن نحلل كل ماينطق به وزير قطاع الأعمال وحتى لغة جسده خلال العرض، وهو المصطلح الذي طلب رئيس النواب بحذفه من مضبطة المجلس كلمة "لغة جسده"، مؤكدا أن رئيس شركة قابضة لم يتغير 15 عاما في شركة الغزل حتى أصبح يتحكم في الوزارة.





وتابع داود خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، من لايستجيب لإرادة النواب باب الخروج موجود ووزير قطاع الأعمال عليه إدراك ذلك، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال في حالة عداء مع مشروع مات صاحبه سنة 1970، وهو الرئيس جمال عبدالناصر، لافتا إلى أنه أتلمس دور رقابي للمجلس وسنتأكد من أن الرقابة مقدمة على التشريع خلال الفترة المقبلة.





وأضاف داوود: الوزير "قاعد زعلان" رغم إننا نواب منتخبون عن الشعب والعمال لايعبدوا أصنام ماكيناتهم، وهو ماطالب رئيس النواب حنفي جبالي بحذف كلمة "قاعد زعلان" من المضبطة.