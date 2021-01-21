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حوادث

اصابة 5 اشخاص في تصادم سيارة بمحور 30 يونيو

الخميس 21/يناير/2021 - 07:17 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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انجي هيبة
أصيب 5 اشخاص في حادث تصادم سيارة بسور خرساني اعلي محور ٣٠ يونيو امام كوبري بحر البقر اتجاه بورسعيد القنطرة غرب.

تلقي اللواء ياسر نشأت مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد اصابة كل من رشا محمد سعد ٣٩ عاما، خالد اسامة السيد ١٦ عاما، ادم اسامة السيد ١٠ أعوام، وائل اسامة السيد ١٧ عاما، عمر اسامة السيد ١٣ عاما، بسبب تصادم سيارة رقم 861 ج ع و مصر بالسور الخرساني منتصف الطريق اعلي محور ٣٠ يونيو.

من جهته وجه الدكتور حسن درويش مدير اسعاف الاسماعيلية، بالدفع بسيارات الاسعاف ونقل المصابين الي اقرب مستشفي.

تم تحرير محضر واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق في الواقعة.

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