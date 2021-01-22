لمواجهة كورونا.. مصادرة شيش وفض سرادقات أفراح وعزاء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينه الحسينية و الوحدة المحلية بسعود من فض سرادق للعزاء بناحية أبو زيان بنطاق الوحدة المحلية بسعود حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف بمصادره ٦ شيش من مقهي مخالف بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية بالعدلية بفض سرادق فرح بقريه العدلية لمنع تجمعات المواطنين تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتمكن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق من فض فرح بقاعه افراح بطريق شرويده كما تم فض عزاء بحي مبارك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية من مصادره ١٢شيشه من مقهي مخالف بقريه بني شبل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال جولته التفقدية بمدينة الزقازيق تنفيذ أعمال إنشاء نفق عرابي أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه للمساهمة في فك الاختناقات المرورية بالمنطقة وداخل المدينة، حيث يعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب المدينة .

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندسة سلوى صبحي مديرة مديرية الإسكان بالشرقية عن مراحل تنفيذ المشروع ومعدلات الأداء ، حيث تمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ الأعمال الخرسانية العادية ، ودمج للأرضيات واللبشه في الجزء الذي تم حفره ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال عزل وصب للخوازيق الخرسانية ، حيث وصلت نسبة الأعمال إلى 75 % ، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن ، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة طبقًا للجداول الزمنية المحددة والمضي قدمًا نحو تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.