تغريم 67 مواطناً لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار عمل لجان

بكل مراكز ومدن المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات

لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ، حيث تم تشكيل لجنة يومية

الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية ومواقف السيارات وراكبي وسائل النقل

بارتداء الكمامة الواقية.

شدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ورجال المرور لتكثيف الحملات اليوميه المفاجئة على مواقف لسيارات الأجرة والطرق العامة للتأكد من ارتداء السائقين والمواطنين الكمامة الواقية حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون وتوقيع الغرامة المالية الفورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزمين بالكمامة الواقية.





وفى هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس برئاسة عبادة محمد رئيس المركز حملة مفاجئة على الطرق ومواقف السيارات بالتنسيق مع مسؤولى المتابعة الميدانية والإشغالات والإيرادات برئاسة المركز، للوقوف على مدى إلتزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية وأسفرت الحملة عن تحصيل الغرامة المالية الفورية والتي تقدر بـ 50 جنيهًا من 15 مواطنًا غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.





كما قامت الدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينه ههيا بش حملة مفاجئة على الطريق العام ههيا / الزقازيق لمتابعة مدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وأسفرت الحملة عن توقيع الغرامة المالية الفورية وقدرها 50 جنيها على 7 مواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية.





وقاد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمشاركة جهازه التنفيذي بحملات موسعة لمتابعة إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ، وأسفرت الحمله عن تغريم ٤٥ مواطنًا الغرامة المالية الفورية وقدرها ٥٠ جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.





ويناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات التى أعلنتها الدولة ضمن حزمه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.