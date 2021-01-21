عوض تاج الدين: إجازة نصف العام خففت من إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الالتزام بالإجراءات الوقائية و إجازات نصف العام خففا من حدة الإصابة بكورونا وكثرتها.





وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر الأصل " المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن وسائل الوقاية تحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.





ولفت إلى أن المضمون الحقيقي لـ الوقاية من كورونا هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولذلك على الجميع فى هذه الفترة الاستمرار بـ ارتداء الكمامة و عدم التواجد فى أماكن بها عدد كبير من المواطنين و الالتزام بالنظافة.





و قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأماكن المزدحمة فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونصحت الوزارة، جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والابتعاد عن بعضهم البعض مسافة لا تقل عن 1.5 متر، مع الاستمرار في ارتداء الكمامة وتطهير اليد بصفة مستمرة .





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 511 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالة.















