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أخبار العالم

انفجار بغداد.. إقالة قيادات أمنية في العراق وإحالتهم للتحقيق

الخميس 21/يناير/2021 - 08:46 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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محمد عثمان
عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا بمقر قيادة عمليات بغداد، شارك فيه قادة الأجهزة الأمنية والمخابرات.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد أمر الكاظمي بإجراء تغييرات في مفاصل الاجهزة الامنية المسؤولة بعد التفجير الإرهابي في ساحة الطيران اليوم.

وأكد مصدر حكومي للوكالة أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر بإجراء تغييرات في مفاصل الاجهزة الامنية والاستخبارية المسؤولة بعد التفجيرين الارهابيين الذين اسفرا عن استشهاد 32 مدنيًا وجرح 110 آخرين".

وأشار الكاظمي إلى "اهمية إجراء التغييرات بعيدا عن الضغوط والتأثيرات في العمل الأمني ورفض اي تدخل بالمطلق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبدالله أن انتحاريين فجرا انفسهما في ساحة الطيران بعد ملاحقتهما من القوات الأمنية.

وقال رسول في بيان، إن" اعتداءً إرهابيًا مزدوجًا بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا أنفسهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".
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