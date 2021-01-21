ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لو هتفتح حضانة.. اعرف شروط الترخيص بالقانون

الخميس 21/يناير/2021 - 09:52 م
صورة تعبيرية- حضانة
صورة تعبيرية- حضانة أطفال
Advertisements
سماح أنور
حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الشروط اللازمة للحصول على ترخيص دار حضانة للأطفال للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية، وفقًا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، إضافة إلى عدد من الشروط نصت عليه المادة (34) وهم أن يكون طالب الترخيص:

1- مصرى الجنسية كامل الأهلية.
2- لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوي.


ونصت المادة (35)، على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك، وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببًا.


وأشارت المادة (38) منح دور الحضانة إمكانية قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.


كما يتم  تخصيص نسبة من أجزاء الأرباح المالية من جانب  الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلي موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات و المؤسسات الخاصة بها وذلك بهدف تقديم مختلف أوجه الإعانة لدعم  الحضانات، ويأتي ذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون والتي وضحت طريقة و شروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات علي دور الحضانة الموجودة بها.


وتختص المادة (40) بإنشاء لجنة بكل محافظة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت في تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.


جدير بالذكر أن  الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الاطفال علي مستوي الجمهورية، وأيضا برامج التعليم المجتمعي،كما وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها ١٠ آلاف حضانة وذلك في 26 أكتوبر 2020.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحد أقصى 5%.. نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي رأسمال الشركة

صحة النواب تجري تعديلات على مشروع قانون تتظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما

إعلانات وتبرعات.. أبرز موارد صندوق تمويل المشروعات التعليمية

بنك ناصر الاجتماعي يعيد إطلاق تمويل الحضانات بشروط جديدة ميسرة

أبرزها 10% سنويا من حصيلة الغرامات.. القانون يوضح موارد صندوق دعم المشروعات التعليمية

من بينها الإعانات والتبرعات.. 16 موردا لصندوق دعم المشروعات التعليمية

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين: إجازة نصف العام خففت من إصابات كورونا

بـ خطأ من علي لطفي .. المقاولون العرب يضيف الهدف الثاني أمام الأهلي

تأجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

أطلب تدخل الأعلى للإعلام| تامر أمين يحذر المواطنين من جريمة نصب في البرامج

وزيرة الصحة: انخفاض 50% فى إصابات كورونا لأول مرة من ديسمبر

بعد التصفية.. رسالة مهمة من وزير قطاع الأعمال للعاملين في شركة الحديد والصلب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

نيشان يكشف عن هويته في الحلقة السابعة من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل