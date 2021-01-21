خالد الجندي يوضح مفهوم النشوز.. وهل هو مرتبط بالمرأة فقط أم يطول الرجل؟

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الضرب بالسواك في قوله تعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" لا يجوز، لأن النشوز لم يقع بعد في هذه الآية، لافتَا إلى أن القرآن لا يمكن ان يذكر عقوبة لفعل لم يحدث.

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن النشوز معناه الأرض المترفعة أو تعالي المرأة على زوجها، مشيرًا إلى أن الرجل أيضا ينشز في حال العلو على شرع الله، معقبًا: "الراجل ليه كبير،.. وهو الله عز وجل".





وتطرق الجندي خلال حلقة اليوم الى أن بعض الآباء ممن يسمون أبناءهم "محمد"، لا يستطيعون أن يشتموهم، مضيفا "ده ابنك وأنت بتربيه بس متقدرش تقوله يا محمد يا كذا.. إكرامًا لاسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم".





وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن نحترس فى الألفاظ التى تخرج من ألسنتنا حتى لا نقع فى محظور، مشيرا إلى سرقة حقوق الفلسطينيين ونسبتها إلى نبى من أنبياء الله عز وجل وقال لك ده إسرائيل.. لا أقول دولة إسرائيل.. أو نظام إسرائيل لكن لا تسب إسرائيل لأنه اسم نبى.





و قال الشيخ خالد الجندي ، إن الفراعنة أجمل نسب فى القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله عز وجل والانتساب إلى الإسلام.. أحسن وأعلى وأعظم فئة مسلمة ومؤمنة وردت فى القرآن كانوا الفراعنة.





وأضاف الجندي أن الفراعنة هم أعلى أهل الأرض إيمانًا بعد الأنبياء فى القرآن الكريم، وتلى قوله تعالى: "وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ".



