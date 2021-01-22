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أصل الحكاية

جون لوجي.. أول من اخترع التلفزيون الميكانيكي والإلكتروني وقصته

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:47 ص
تلفزيون
تلفزيون
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حسام الفقي
لا تجد منزل يخلو من جهاز التلفزيون، وربما قلة الذين يتذكرون أن وراء هذا الاختراع الهائل الذي يفقدنا الممل ويساعد على تغير المزاج ومعرفة الاخبار، مخترع بذل جهده وطاقته لكي يمنح للبشرية هذا الاختراع الكبير.

عاش جون لوجي بيرد اول من اخترع  التلفزيون ميكانيكي  وسط أسرة فقيرة، وكان يساعد والده على بيع الخردوات، درس في أكاديمية لارتشفيلد حتي اصبح مهندسا ومبتكرا، وواحد من مخترعي التلفزيون الميكانيكي، وقدَم أول نظام لتلفزيون ميكانيكي شغال في 26 يناير 1926، ومخترع كل من أول نظام تلفزيوني ملون يقدم بشكل علني، وأول أنبوب صور لتلفزيون ملون إلكتروني بشكل تام. 

وكان جون لوجي بيرد اول من اخترع  التلفزيون ميكانيكي ولد عام 1888م في  هيلينسبيرج، دونبارتون في أسكتلندا،حصل على دورة دبلوم في الهندسة الكهربائيّة في كلية غلاسكو التي تسمى الآن جامعة 4 ستراثكلايد، أكمل درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة غلاسكو، وقام بيرد  باختراع نظام التلفزيون الميكانيكي خلال العشرينات من القرن العشرين، وحصل بيرد وكلارنس هانسل الأمريكي على براءة اختراع استخدام صفائف قضبان شفافة لنقل الصور إلى التلفزيون والفاكس .

يعتبر فيلو فارنسورث اول مخترع للتلفزيون الالكتروني في العالم ، ولد عام 1906م في جنوب غرب ولاية يوتا بامريكا ، وتوفي عام  1971م، وعند دخوله المدرسة الثانوية كان قد حول معظم الأجهزة المنزلية لدى أسرته  إلى أجهزة تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، وقد كان مهتما بالأجهزة الجديدة في عصره؛  كهاتف بيل، وغرامافون أديسون، وفي عام 1922م رسم لمعلمه فكرة عن أنبوب تفريغ  لتشريح الصور، والذي من الممكن أن يحدث ثورة في التلفزيون، وتخيل فارنسورث أنبوبة  تفريغ يمكن من خلالها إنتاج الصور إلكترونيا عن طريق إطلاق شعاع من الإلكترونات  خطا تلو الآخر على شاشة حساسة للضوء، وفي عام 1927م ظهر أول تلفزيون إلكتروني بالكامل، وحصل على براءة اختراع عام 1930م.
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