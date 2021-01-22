جون لوجي.. أول من اخترع التلفزيون الميكانيكي والإلكتروني وقصته

لا تجد منزل يخلو من جهاز التلفزيون، وربما قلة الذين يتذكرون أن وراء هذا الاختراع الهائل الذي يفقدنا الممل ويساعد على تغير المزاج ومعرفة الاخبار، مخترع بذل جهده وطاقته لكي يمنح للبشرية هذا الاختراع الكبير.





عاش جون لوجي بيرد اول من اخترع التلفزيون ميكانيكي وسط أسرة فقيرة، وكان يساعد والده على بيع الخردوات، درس في أكاديمية لارتشفيلد حتي اصبح مهندسا ومبتكرا، وواحد من مخترعي التلفزيون الميكانيكي، وقدَم أول نظام لتلفزيون ميكانيكي شغال في 26 يناير 1926، ومخترع كل من أول نظام تلفزيوني ملون يقدم بشكل علني، وأول أنبوب صور لتلفزيون ملون إلكتروني بشكل تام.





وكان جون لوجي بيرد اول من اخترع التلفزيون ميكانيكي ولد عام 1888م في هيلينسبيرج، دونبارتون في أسكتلندا،حصل على دورة دبلوم في الهندسة الكهربائيّة في كلية غلاسكو التي تسمى الآن جامعة 4 ستراثكلايد، أكمل درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة غلاسكو، وقام بيرد باختراع نظام التلفزيون الميكانيكي خلال العشرينات من القرن العشرين، وحصل بيرد وكلارنس هانسل الأمريكي على براءة اختراع استخدام صفائف قضبان شفافة لنقل الصور إلى التلفزيون والفاكس .



