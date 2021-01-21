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أخبار العالم

رغم عرضه الخاص بالأسلحة النووية.. البيت الأبيض يعلن عن مفاجأة بايدن لـ روسيا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:54 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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القسم الخارجي
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن بلادها تعتزم تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية مع روسيا لمدة 5 سنوات.

وأضافت بساكي، في تصريحات اليوم الخميس، أن علاقات أمريكا مع روسيا، تمر بمرحلة سيئة، لافتة إلى أن معاهدة ستارت الجديدة ستساعد على استقرارها.

وأشارت إلى أن هذا التمديد لا يعني التغاضي عن التهديدات الروسية، موضحة أن الرئيس جو بايدن سيطلب من أجهزة المخابرات تقييم الهجمات السيبرانية الأخيرة واحتمالات وجود تدخل روسي في انتخابات 2020.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستعرض على روسيا تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية والنووية "ستارت 3" لمدة خمس سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بـ "المطلعين" قولهما: "من الواضح أن معاهدة ستارت تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، والحفاظ عليها يكون منطقيا أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا تصادمية".

وكان أنتوني بلينكين، المرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة بايدن، أبلغ الكونجرس يوم الثلاثاء أن الإدارة ستسعى لتمديد المعاهدة، فيما أعلنت موسكو أنها ترحب بالخطوة.

من جهته، قال لويد أوستين، مرشح جو بايدن لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، إن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" مع روسيا يصب في مصلحة واشنطن.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على القدرات العسكرية التقليدية والنووية للولايات المتحدة من أجل "ردع روسيا".
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