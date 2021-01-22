الصحة: الوزارة جاهزة لتطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة جاهز لتطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا، موضحًا أن الموقع جاهز، وأنه خلال تجربته تم التسجيل من قبل 10000 مواطن في ساعة وخلال ثلاث ساعات تم التسجيل من قبل 25 ألف مواطن.





وأضاف مستشار وزير الصحة خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" أنه سيتم تطعيم الأطقم الطبية الموجودين فى مستشفيات العزل، وبعد ذلك سيتم تطعيم باقى الأطقم الطبية.





ولفت مستشار وزير الصحة، إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن لهم أولوية، فالوزارة وضعة خطة شاملة.





وأشار إلى أن الموقع يعطى للمواطن بعض الأسئلة البسيطة منها الاسم و السن و الأمراض التى يعانى منها، مؤكدًا أن الشخص الذى سيدعى أى مرض سيتم كشفه.





وأوضح أن اللجنة العلمية هى من تحدد الأشخاص التى سيكون لها أولوية، مؤكدًا : " لو فى شخص متقدم يعانى من الضغط و الأخر يعانى من الصحة سيكون الأولية لعامل السن و الحالة الصحية و اللجنة تعطي الأولوية لـ أهدهم أو الاثنين".



