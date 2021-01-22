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أستاذ علوم سياسية: الإخوان جماعة إقصائية منذ نشأتها

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:30 ص
الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد
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البهي عمرو
قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة الشباب في جميع المجالات و الحياة السياسية، سيجعل جملة "من الذى يحل محل هذا المسئول ستختفى" و الشباب سيكونون على قدر عالي من المعرفة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة " دي إم سي" أن هناك قائمة بها عدد كبير من الأسماء الشابة جاهزة و مدربة للعمل فى العمل العام.

ولفتت، إلى أن الشباب فى هذه الفترة يتولى مناصب تنفيذية وحكومية، وهذا أمر مبشر، ونستطيع وضعهم فى وضع المسئولية.

وأشارت إلى أنه في 2005 قامت جماعة الإخوان المسلمين، بالتواجد في مجلس الشعب، ولكن عندما تولوا المسئولين ظهرو انهم فشلة، رغم أنهم كانوا معارضون، وأن الإخوان جماعة إقصائية منذ نشأتها وحزبها قام على أساس يخالف الدستور.  

وأوضحت أن مصر في مرحلة ليس لها سابق فى تاريخ المنطقة وفى العالم بالكامل، مؤكدة أن الجميع يتابع ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أن ما تم فى مصر يعتبر إنجاز كبير، على جميع المجالات.
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