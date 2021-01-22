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حوادث

عامل خردة يقتل ابنته بالإسكندرية.. ويعترف: كانت بتخرج كتير

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:55 ص
المتهم
المتهم
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نجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عامل متهم بقتل طفلته بالاسكندرية.

تبلغ لقسم ثان المنتزه بأمن الإسكندرية  بقيام عامل خردة ٤٢ سنه له معلومات جنائية  ومُقيم بدائرة القسم بقتل كريمته  " 14 سنه داخل الشقة سكنهما بدائرة القسم.

على الفور إنتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى وتبين أن الجثة مسجاة على مرتبة بأرضية غرفة النوم وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب حريمى"

بسؤال شاهدى رؤيا مقيمان بذات العقار محل الواقعة قررا قيام والدها بخنقها فأودى بحياتها .

 بسؤال والدة المجنى عليها  قررت بإقامة المجنى عليها مع والدها منذ طلاقهما وإتهمته بقتلها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع  الأمن العام أسفرت عن ضبطه , بمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لسوء سلوكها وإعتيادها ترك المسكن.
 
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