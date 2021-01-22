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من خلال الصفحة الرسمية..هند النعساني: التعليم تعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:25 ص
الإعلامية هند النعساني
الإعلامية هند النعساني
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إسراء صبري
قالت الإعلامية هند النعساني، إن السوشيال ميديا أصبحت الأساس في متابعة المعلومات، ولكن أصبح لها تأثير سلبي من حيث نشر المعلومات الخاطئة خلال الفترة الماضية.

وتابعت "النعساني" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،  بالأمس  كتب الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم معلومة هامة على صفحته الشخصية، وذلك من أجل وضع حد للشائعات المنتشرة حول استكمال العام الدراسي من عدمه.

وأضافت، طارق شوقي أكد على أن الوزارة ستعلن كافة الأمور الخاصة باستكمال العام الدراسي يوم الأحد الموافق 14 فبراير، مشددا على ضرورة غلق باب الشائعات.

وشددت محمد جاد، على ضرورة منع حالة البلبلة وعدم المشاركة في نشر الأخبار الغير صحيحة.
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