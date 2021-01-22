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ديني

علي جمعة يلقي خطبة الجمعة من مسجد الحسين

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:47 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
تنقل شاشة الفضائية المصرية الأولي وأثير موجات الإذاعة المصرية ، اليوم الجمعة  شعائر صلاة الجمعة من مسجد مولانا الامام الحسين، ويقرأ  قرآن الجمعة الشيخ الدكتور أحمد نعينع ويلقي خطبة الجمعة الدكتور علي جمعة.

بدورها، نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة  تحت عنوان "النور في القرآن الكريم".

وأكدت الوزارة، أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

للاطلاع على نص الخطبة اضغط هنا .
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