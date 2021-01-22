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تعليم

عميد آداب القاهرة: تلقي طلبات الالتحاق بالدراسات العليا حتى 18 فبراير القادم

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:36 ص
آداب القاهرة
آداب القاهرة
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أحمد الشاهد

قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة أنه يتم في الوقت الحالي تلقي طلبات الالتحاق بالدراسات العليا بالكلية للطلاب للراغبين في الانضمام لبرامجها الدراسية واستكمال دراستهم للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه .

وأوضح في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن التقديمات تكون حضوريا في مقر الكلية ، حيث يقوم الطالب المتقدم بإحضار الاوراق الخاصة به وتقديم طلب الالتحاق بمقر الكلية ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة ، كما أن الدخول يكون من خلال بوابات التعقيم الالكتروني ، إضافة إلى قياس درجة حراراتهم بالكواشف الحرارية قبل الدخول .

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وأشار "كامل" إلى أنه سيتم تلقي طلبات التقديمات للدراسات العليا ، حتى يوم 18 من شهر فبراير القادم ، بشرط استيفاء الشروط المقررة من قبل الكلية ، حيث يجب أن يكون الطالب المتقدم لمرحلة الماجيستير حاصلا على درجة الليسانس في الاداب بتقدير (جيد) على الاقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها ، إضافة إلى اجتياز امتحانات القبول التي تضعها الكلية لكل طالب , على حسب كل قسم .

وبالنسبة للطلاب المتقدمين لدرجة الدكتوراه ، فيشترط أن يكون الطالب حاصلا على درجة الماجيستير في الاداب بتقدير (جيد جدا) على الاقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها ، واجتياز الاختبارات التي تضعها له الكلية .

وكان عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة قد أوضح أن هناك تواصل بين الطلاب و اعضاء هيئة التدريس بعد اعتماد التعليم الأونلاين من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية ، وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الاول لم يتم تحديد شكلها أو كيفية إجراؤها حتى الان ، فالكلية في انتظار قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة .
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