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الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:23 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة. 

الشروق:
الرئيس السيسي يطلع على تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

صدى البلد:
السيسي يوجه بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة.
الخارجية: الإفراج عن 35 صيادا مصريا بعد دخولهم المياه الإقليمية السعودية.

الهلال:
وزيرة التخطيط: المؤسسات الدولية تتوقع استمرار النمو الإيجابي بمصر رغم أزمة كورونا.

الأهرام:
الحكومة: 756 فندقا و1039 مطعما سياحيا حصلوا على شهاد السلامة الصحية منذ بدء كورونا

اليوم السابع:
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في بغداد وتؤكد وقوفها إلى جانب العراق.
التنمية المحلية تعلن تلقي 2 مليون و 709 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء.
ريمونتادا "الدكة" ترفض السقوط وتقود الأهلى لافتراس الذئاب 3/2
اخبار اليوم:
السكة الحديد: وصول الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية في فبراير.

الجمهورية:
الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.

المصري اليوم: 
الصحة: خروج 566 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات.


بطولات:
اليوم مباراة مصر وبيلاروسيا في كأس العالم لكرة اليد
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