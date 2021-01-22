الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة.





الشروق:

الرئيس السيسي يطلع على تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.





صدى البلد:

السيسي يوجه بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة.

الخارجية: الإفراج عن 35 صيادا مصريا بعد دخولهم المياه الإقليمية السعودية.





الهلال:

وزيرة التخطيط: المؤسسات الدولية تتوقع استمرار النمو الإيجابي بمصر رغم أزمة كورونا.





الأهرام:

الحكومة: 756 فندقا و1039 مطعما سياحيا حصلوا على شهاد السلامة الصحية منذ بدء كورونا





اليوم السابع:

مصر تدين الهجومين الإرهابيين في بغداد وتؤكد وقوفها إلى جانب العراق.

التنمية المحلية تعلن تلقي 2 مليون و 709 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء.

ريمونتادا "الدكة" ترفض السقوط وتقود الأهلى لافتراس الذئاب 3/2

اخبار اليوم:

السكة الحديد: وصول الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية في فبراير.





الجمهورية:

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.





المصري اليوم:

الصحة: خروج 566 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات.









بطولات: