الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الجمعة.
الشروق:
الرئيس السيسي يطلع على تطوير منشآت وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.
صدى البلد:
السيسي يوجه بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة.
الخارجية: الإفراج عن 35 صيادا مصريا بعد دخولهم المياه الإقليمية السعودية.
الهلال:
وزيرة التخطيط: المؤسسات الدولية تتوقع استمرار النمو الإيجابي بمصر رغم أزمة كورونا.
الأهرام:
الحكومة: 756 فندقا و1039 مطعما سياحيا حصلوا على شهاد السلامة الصحية منذ بدء كورونا
اليوم السابع:
مصر تدين الهجومين الإرهابيين في بغداد وتؤكد وقوفها إلى جانب العراق.
التنمية المحلية تعلن تلقي 2 مليون و 709 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء.
ريمونتادا "الدكة" ترفض السقوط وتقود الأهلى لافتراس الذئاب 3/2
اخبار اليوم:
السكة الحديد: وصول الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية في فبراير.
الجمهورية:
الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.
المصري اليوم:
الصحة: خروج 566 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات.
بطولات:
اليوم مباراة مصر وبيلاروسيا في كأس العالم لكرة اليد