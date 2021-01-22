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منوعات

بعد وفاة زوجها.. سيدة تتخلص من جميع ديونها بخطوات بسيطة

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:36 ص
سيدة تتخلص من جميع
سيدة تتخلص من جميع ديونها بخطوات بسيطة
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نجحت سيدة عزباء في سداد مبلغ كبير من المال من خلال إتباعها عددًا من الإجراءات البسيطة لمدة سنتين، حيث قررت التخلص من ديونها بمجرد وفاة زوجها ومعرفة أنها حامل.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية تمكنت الأم جاكي أنيت، 43 عامًا، من مدينة بريستول الإنجليزية من تصفية ديونها البالغة 16000 جنيه إسترليني من وراء حياة الرفاهية التي لا تناسب وضعها المالي. 

تقول الأم الأربعينية أنه بعد وفاة زوجها نظرت على كم الديون المتراكمة عليها؛ فانفجرت من البكاء خاصة أنها لا تحصل  إلا على مبلغ 100 جنيه إسترليني فقط أسبوعيًا لرعاية ابنتها الصغيرة.   

وضعت الأم خطة لسداد ديونها في سنتين، فتوقفت عن شراء أي ملابس جديدة، كما استغنت عن زيارة المطاعم والكافيهات الفاخرة، وبدأت تنفق أموالها على ما تحتاجه فقط في بيتها. 
 
وأشارت الأم إلى اهتمامها بالاطلاع على الخصومات المباشرة لأشياء مثل اشتراكات التلفزيون باهظة الثمن أو عضويات الصالات الرياضية، كما باعت كل الأشياء التي لا تحتاجها في منزلها. 

وتابعت أنها إذا كان لدي أي شخص مديون غرفة احتياطية أو مكان لانتظار السيارات أو مساحة تخزين فينبغي له أن يفكر في تأجيرها لخلق دخل إضافي يساعد على سداد ديونه.

أنشأت الأم الأربعينية التي  قطعت وعدًا على نفسها بعدم الدخول في ديون مرة أخرى جروب لمساعدة الناس على سداد ديونهم، حيث يعد الأمر رفع ثقلًا كبيرًا عن كتفيهم. 

بعد وفاة زوجها.. سيدة تتخلص من جميع ديونها بخطوات بسيطة
بعد وفاة زوجها.. سيدة تتخلص من جميع ديونها بخطوات بسيطة
بعد وفاة زوجها.. سيدة تتخلص من جميع ديونها بخطوات بسيطة
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